Сто человек не вернулись домой после работы в 2022 году в Приморье

Чаще всего причинами смертей на работе становятся заболевания людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

100 приморцев ушли на работу в 2022 году и не вернулись домой. Причиной этого стали несчастные случаи на производстве, инфаркты, инсульты и другие заболевания. Еще 95 человек получили серьезные травмы. Некоторые из них до сих пор проходят лечение и восстанавливаются, другие – навсегда останутся инвалидами, сообщили в ФППК. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Цифры шокируют, несмотря на то, что годом ранее эксперты зафиксировали 104 смерти на работе и 113 человек с тяжелыми травмами. Стоит отметить, что самыми опасными остаются отрасли строительства, рыболовства, судостроения и судоремонта, а также транспортная сфера.

– Казалось бы, эта работа должна остановить поток подобных происшествий, но этого пока не происходит. В то же время, не хочу даже представлять, какими были бы цифры, если бы мы вообще не занимались этим вопросом. Вывод напрашивается сам: для большого числа работодателей люди – это всего лишь ресурс, который можно беззастенчиво использовать для извлечения прибыли, – сказал технический инспектор труда ФППК Валерий Онисенков.

Чаще всего причинами смертей на работе становятся болезни людей, пропущенные из-за липового или формального медосмотра. По данным за 2023 год, в крае умерли пять человек. Все – из-за общих заболеваний.

Валерий Онисенков добавил, что необходим жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства на рабочих местах и проведением медицинских осмотров. Иначе – страшных последствий не избежать.

Напомним, «Комсомолка» писала, что в мае 2022 года сварщик из Москвы умер на строительстве газопровода в Приморье, а пожилой водитель получил серьезные травмы, но чудом остался жив.

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