Договоренности нет: Москалькова опровергла информацию об освобождении из плена камчатцев

Татьяна Москалькова опровергла информацию об обмене пленными, среди которых оказались жители Камчатки.
Фото: Александр ГЛУЗ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла информацию об обмене пленными, среди которых оказались жители Камчатки. Пока что речь идет только о том, что в Россию смогут вернуться тяжело раненные. Об этом омбудсмен рассказала «Интерфаксу».
Татьяна Москалькова также отметила, что речь идет о тех военных, чьи родственники обратились к уполномоченному. В соответствии с Женевской конвенцией, 54 человека будут возвращены домой без каких-либо условий.
Сейчас вопросами обмена занимается Минобороны. С ведомством взаимодействует омбудсмен и ее аппарат.
Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что несколько камчатцев попали в плен в зоне СВО. Исходя из видеоролика, неизвестные требуют за них 25 тысяч долларов. Родственники, по неподтвержденным данным из соцсетей, даже успели собрать необходимую сумму.
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