Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 9:53

Договоренности нет: Москалькова опровергла информацию об освобождении из плена камчатцев

Омбудсмен договаривается о возможности вернуться тяжело раненным
Дарья ИЩУК
Татьяна Москалькова опровергла информацию об обмене пленными, среди которых оказались жители Камчатки.

Татьяна Москалькова опровергла информацию об обмене пленными, среди которых оказались жители Камчатки.

Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла информацию об обмене пленными, среди которых оказались жители Камчатки. Пока что речь идет только о том, что в Россию смогут вернуться тяжело раненные. Об этом омбудсмен рассказала «Интерфаксу».

Татьяна Москалькова также отметила, что речь идет о тех военных, чьи родственники обратились к уполномоченному. В соответствии с Женевской конвенцией, 54 человека будут возвращены домой без каких-либо условий.

Сейчас вопросами обмена занимается Минобороны. С ведомством взаимодействует омбудсмен и ее аппарат.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что несколько камчатцев попали в плен в зоне СВО. Исходя из видеоролика, неизвестные требуют за них 25 тысяч долларов. Родственники, по неподтвержденным данным из соцсетей, даже успели собрать необходимую сумму.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Где провести зимние выходные и полноценно отдохнуть?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.