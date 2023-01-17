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НовостиВладивосток17 января 2023 12:03

Ущерб в рамках третьего дела по острову Путятина оценили свыше 6,9 миллионов рублей

На администрацию ЗАТО Фокино завели уголовное дело за превышение полномочий
Дарья ИЩУК
Следком возбудил уголовное дело на должностные лица администрации ЗАТО Фокино и МАУ «Расчетно-кассовый центр» .

Следком возбудил уголовное дело на должностные лица администрации ЗАТО Фокино и МАУ «Расчетно-кассовый центр» .

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело на должностные лица администрации ЗАТО Фокино и МАУ «Расчетно-кассовый центр» за превышение полномочий. Ущерб городскому бюджету в рамках третьего дела по острову Путятина оценили свыше 6,9 миллионов рублей.

По версии следствия, администрация и ООО «Гарпия» заключили договор на морские перевозки по маршруту поселок Дунай – поселок Путятин. Паром должен был выходить по каждому из направлений не менее трех раз в сутки. Но в июле 2021 года перевозок не было из-за того, что судно находилось на ремонте. Который, к слову, продлился вплоть до января 2023.

Сотрудники администрации и расчетно-кассового центра без конкурса заключили 4 соглашения. Компания «Гарпия» получила субсидии на 14,5 миллиона рублей, а также 7,6 миллионов на ремонт парома. Тем самым, городской бюджет пострадал на 6,9 миллионов.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что директором и совладельцем «Гарпии» остается Сергей Гарный – крупный для муниципалитета бизнесмен и депутат.

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