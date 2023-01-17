Ущерб в рамках третьего дела по острову Путятина оценили свыше 6,9 миллионов рублей

Следком возбудил уголовное дело на должностные лица администрации ЗАТО Фокино и МАУ «Расчетно-кассовый центр» . Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело на должностные лица администрации ЗАТО Фокино и МАУ «Расчетно-кассовый центр» за превышение полномочий. Ущерб городскому бюджету в рамках третьего дела по острову Путятина оценили свыше 6,9 миллионов рублей.

По версии следствия, администрация и ООО «Гарпия» заключили договор на морские перевозки по маршруту поселок Дунай – поселок Путятин. Паром должен был выходить по каждому из направлений не менее трех раз в сутки. Но в июле 2021 года перевозок не было из-за того, что судно находилось на ремонте. Который, к слову, продлился вплоть до января 2023.

Сотрудники администрации и расчетно-кассового центра без конкурса заключили 4 соглашения. Компания «Гарпия» получила субсидии на 14,5 миллиона рублей, а также 7,6 миллионов на ремонт парома. Тем самым, городской бюджет пострадал на 6,9 миллионов.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что директором и совладельцем «Гарпии» остается Сергей Гарный – крупный для муниципалитета бизнесмен и депутат.

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