В некоторых городах Приморья 18 января похолодает до -22°C

Во Владивостоке столбики термометров опустятся до -12°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 18 января, на погоду в Приморье повлияют фронтальные разделы, в некоторых районах края ожидаются снег и гололедица на дорогах. Ветер умеренный северо-западных направлений. Столбики термометров опустятся до -5…-16°C. О прогнозе рассказали синоптики портала «Примпогода».

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Порывы северо-западного ветра умеренный. Утром похолодает до -12°C, днем температура воздуха поднимется до -7…-9°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер умеренный северо-западный. В утренние часы морозы окрепнут до -21…-22°C, позже потеплеет как в приморской столице до -7…-9°C.

В Находке переменная облачность, осадки не предвидятся, северо-западный умеренный ветер. Утром столбики термометров покажут до -10…-11°C, днем – до -5…-7°C.

Напомним, по информации синоптиков Примпогоды, с 20 января в крае ожидается резкое похолодание.

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