Во Владивостоке похолодает до -20°C. Фото: Мария ЛЕНЦ

После нескольких теплых дней, когда Владивосток побил температурные рекорды, в Приморье заметно похолодало. Главный синоптик края Борис Кубай рассказал, в какой день ударят сильные морозы.

По словам синоптика, 17 и 18 января столбики термометров в Приморье и в его столице начнут подниматься вверх. Но в четверг, 19-го числа, на территории края пройдет атмосферный фронт, который вызовет в некоторых районах умеренный снег, а с 20 января ожидается резкое похолодание.

Во Владивостоке минимальная температура воздуха достигнет -20°C, при этом из-за ветра она может ощущаться как -30°C. На севере Приморья столбики термометров опустятся ниже -35…-40°C, но будет чувствоваться как -40…-45°C.

Как добавил Борис Кубай, на протяжении третьей декады ожидаются температурные качели и низкие показатели столбиков термометров, поэтому жителям Приморья стоит одеваться теплее.

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