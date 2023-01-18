Серьезный пожар в Приморье уничтожил 200 квадратных метров фабрики

Сообщение о ЧП поступило на телефон пожарной охраны в обеденное время. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пожарные ликвидировали возгорание в слесарной мастерской в Дальнегорске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Сообщение о ЧП поступило на телефон пожарной охраны в 15:00 во вторник, 17 января. На другом конце провода сообщили, что в здании на территории обогатительной фабрики на Пионерской случился пожар. Уже через восемь минут на место прибыли спасатели. К этому моменту из здания валил сильный дым, горела крыша, а внутри полыхал дизельный генератор, который и вовсе был в ремонте.

В ведомстве сообщили, что огонь уничтожил 200 «квадратов» помещения. Погибших и пострадавших нет.

– Причина пожара и ущерб устанавливаются. Всего в тушении было задействовано три единицы пожарной техники и 10 человек из числа специалистов краевой противопожарной службы.

Напомним, накануне во Владивостоке едва не повторилась трагедия 17-летней давности. В многоквартирном доме загорелись электрокабели и электрощитовые. Тушение осложнялось тем, что все это находилось еще и под напряжением. И неизвестно, чем бы закончилась история, если бы не грамотная и слаженная работа специалистов, которые в тот вечер спасли жизнь не только людям, но и домашнему коту.

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