Специалисты приезжают к семьям домой. Фото: Артемовский СРЦН.

В Приморье помощь профессионалов за 2022 год получили 127 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители, живущие в отдаленных селах, могут получить от врачей консультации по развитию и адаптации ребенка, необходимую помощь и обучиться реабилитационным методикам в домашних условиях. Начала работать специализированная социальная служба в апреле 2021 года, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В региональном министерстве труда и социальной политики рассказали, что целью проекта является создание доступной реабилитационной среды для развития ребенка в домашних условиях, его адаптация, интеграция в общество, а также улучшение качества жизни семьи. Именно поэтому в Приморье был создан выездной микрореабилитационный центр по оказанию помощи детям-инвалидам. Основан он на базе социально-реабилитационных центров в Артеме и Арсеньеве.

Сотрудники центра помогают родителям, живущим в отдаленных селах Приморья. Фото: Артемовский СРЦН.

– Важную роль в работе выездного центра играет развитие технологии дистанционного консультирования. Специалисты всегда готовы прийти на помощь родителям в вопросах реабилитации ребенка. Получить консультацию можно через электронную почту, скайп или мессенджеры. Этот подход способствует не только улучшению качества жизни семьи, но и созданию благоприятной и доступной среды для развития особенного ребенка. Мы убеждены, что это залог успешной адаптации и интеграции детей-инвалидов в реальную жизнь, – поделилась глава регионального ведомства Светлана Красицкая.

Следует отметить, что в состав мобильной бригады входят специалисты различных профилей: медицинского, социального, психологического, педагогического, правового и других. Специалисты работают с семьями и детьми как в группах, так и индивидуально. Зависит формирование состава бригады от диагноза ребенка и запроса его семьи.

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