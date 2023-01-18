Во Владивостоке разыскивают очевидцев ДТП, из-за которого пострадал ребенок

Авария произошла в районе Народного проспекта, 28. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, в районе Народного проспекта, 28, неизвестный сбил 13-летнего мальчика.

По информации представителей ведомства, водитель ехал в улицы Котельникова в сторону Некрасовской и врезался в ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Из-за аварии ребенок получил травмы.

Заведено административное производство по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью). В качестве наказание грозит штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей. Полиция проводит проверку, после которое примет соответствующее закону решение.

Если вы владеете какой-либо информацией, можно позвонить по телефонам: 8-432-249-09-21, 8-423-249-08-56, 8-432-249-09-31, или обратиться лично по адресу: Владивосток, улица Фонтанная, 10.

Напомним, что полиция до сих пор ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла в приморской столице на Шепеткова.

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