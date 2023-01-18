При крещенских купаниях необходимо строго соблюдать правила безопасности.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Крещение говорятся отметить жители Приморье. Окунутся в купели и проруби в ночь с 18 на 19 января они смогут по 22 адресам, а установлены площадки в 17 муниципалитетах, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Владивостокский ГО:
– остров Русский, поселок Подножье, бухта Полеводина, территория мужского монастыря;
– Владивосток, клуб зимнего плавания «Косатка ДВ», улица Набережная, 7А, строение 6.
Уссурийский ГО:
– Уссурийск, улица Купеческая, 100, в парке спорта «Радужный»;
– село Борисовка, улица Пионерская, 45А, база отдыха «Благодать»;
– село Утесное, улица Изумрудная, 1, ландшафтно- исторический парк «Изумрудная долина».
Дальнегорский ГО:
– ключ Резаный (лыжная база).
ГО Спасск-Дальний:
– Водоем Петросянцево.
ГО Большой Камень:
– устье реки Петровка.
Артемовский ГО:
– Артем, территория ТУ «Заводской» в лесном массиве реки Пушкаревка.
Партизанский ГО:
– село Новицкое, на правом берегу реки Партизанская в районе моста.
Дальнереченский ГО:
– река Большая Уссурка.
Черниговский МР:
– «Кононеновское» водохранилище.
Кировский МР:
– поселок Горные ключи, река Уссури-Драгучина, в районе урочища Кривун, вблизи улицы Крестьянской и Шмаковского мужского монастыря;
– поселок Кировский. Река Уссури, вблизи улицы Гоголя.
Тернейский МО:
– поселок Светлая, река Светлая, возле здания администрации ОАО «Приморсклеспром»;
– село Амгу, река Амгу, 200 метров на юг от дома по улице Лесная, 6А.
Октябрьский МО:
– поселок городского типа Липовцы, район улицы Набережная.
Надеждинский МР:
– село Соловей Ключ, водоем.
Хорольский МО:
– водоем «Поповская дамба».
Пограничный МО:
– поселок Пограничный, улица Комарова, 1А.
Яковлевский МО:
– река Арсеньевка в районе моста на 94 километре дороги Кировский – Николо-Михайловка – Яковлевка.
Ханкайский МО:
– акватория озера Ханка в районе базы отдыха «Пионер».
Следует отметить, что на площадках для крещенских обрядов будут дежурить сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. Спасатели напоминают приморцам о необходимости соблюдения правил безопасности: запрете на употребление алкогольных напитков, купании только в оборудованных местах, подборе специальной обуви, времени пребывания в воде и так далее.
Напомним, «Комсомолка» писала, что приморские эксперты рассказали, как правильно окунаться в прорубь, а также кому лучше отказаться от экстремальных купаний.
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