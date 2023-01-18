При крещенских купаниях необходимо строго соблюдать правила безопасности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Крещение говорятся отметить жители Приморье. Окунутся в купели и проруби в ночь с 18 на 19 января они смогут по 22 адресам, а установлены площадки в 17 муниципалитетах, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Владивостокский ГО:

– остров Русский, поселок Подножье, бухта Полеводина, территория мужского монастыря;

– Владивосток, клуб зимнего плавания «Косатка ДВ», улица Набережная, 7А, строение 6.

Уссурийский ГО:

– Уссурийск, улица Купеческая, 100, в парке спорта «Радужный»;

– село Борисовка, улица Пионерская, 45А, база отдыха «Благодать»;

– село Утесное, улица Изумрудная, 1, ландшафтно- исторический парк «Изумрудная долина».

Дальнегорский ГО:

– ключ Резаный (лыжная база).

ГО Спасск-Дальний:

– Водоем Петросянцево.

ГО Большой Камень:

– устье реки Петровка.

Артемовский ГО:

– Артем, территория ТУ «Заводской» в лесном массиве реки Пушкаревка.

Партизанский ГО:

– село Новицкое, на правом берегу реки Партизанская в районе моста.

Дальнереченский ГО:

– река Большая Уссурка.

Черниговский МР:

– «Кононеновское» водохранилище.

Кировский МР:

– поселок Горные ключи, река Уссури-Драгучина, в районе урочища Кривун, вблизи улицы Крестьянской и Шмаковского мужского монастыря;

– поселок Кировский. Река Уссури, вблизи улицы Гоголя.

Тернейский МО:

– поселок Светлая, река Светлая, возле здания администрации ОАО «Приморсклеспром»;

– село Амгу, река Амгу, 200 метров на юг от дома по улице Лесная, 6А.

Октябрьский МО:

– поселок городского типа Липовцы, район улицы Набережная.

Надеждинский МР:

– село Соловей Ключ, водоем.

Хорольский МО:

– водоем «Поповская дамба».

Пограничный МО:

– поселок Пограничный, улица Комарова, 1А.

Яковлевский МО:

– река Арсеньевка в районе моста на 94 километре дороги Кировский – Николо-Михайловка – Яковлевка.

Ханкайский МО:

– акватория озера Ханка в районе базы отдыха «Пионер».

Следует отметить, что на площадках для крещенских обрядов будут дежурить сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. Спасатели напоминают приморцам о необходимости соблюдения правил безопасности: запрете на употребление алкогольных напитков, купании только в оборудованных местах, подборе специальной обуви, времени пребывания в воде и так далее.

Напомним, «Комсомолка» писала, что приморские эксперты рассказали, как правильно окунаться в прорубь, а также кому лучше отказаться от экстремальных купаний.

ПО ТЕМЕ:

Запрещено детям и беременным женщинам: эксперты из Приморья поделились, как правильно окунаться в прорубь

Рассказываем, как жителям Владивостока подготовить себя к крещенским купаниям (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.