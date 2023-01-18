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НовостиВладивосток18 января 2023 2:21

Девятичасовой снегопад ударит по Владивостоку 19 января

Любителей зимней рыбалки предупреждают об опасности выхода на лед
Павел САХАРОВСКИЙ
Водителям стоит быть осторожными на дорогах.

Водителям стоит быть осторожными на дорогах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Владивостока предупредила жителей и гостей города об ухудшении погоды на 19 января. Как рассказали в пресс-службе мэрии, с 4 утра до 13 дня в приморской столице ожидается снегопад.

По информации местных синоптиков, осадки обещают быть небольшими, но высота покрова достигнет двух сантиметров. Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными во время непогоды, а водителей – не забывать о скоростном режиме и соблюдении дистанции.

В Единой диспетчерской службе добавили, что утром и днем 19 января в Уссурийском и Амурском заливах ожидается частичный взлом припайного льда, поэтому не стоит выходить на замерзшие водоемы. Также в ЕДДС напомнили, что категорически запрещен выезд на лед на автомобилях. Об этом же любителей зимней рыбалки предупреждала и «Комсомольская правда – Владивосток».

В случае необходимости, жители и гости города могут обратиться в ЕДДС по телефону: 2222-333.

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