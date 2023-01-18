Девятичасовой снегопад ударит по Владивостоку 19 января

Водителям стоит быть осторожными на дорогах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Владивостока предупредила жителей и гостей города об ухудшении погоды на 19 января. Как рассказали в пресс-службе мэрии, с 4 утра до 13 дня в приморской столице ожидается снегопад.

По информации местных синоптиков, осадки обещают быть небольшими, но высота покрова достигнет двух сантиметров. Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными во время непогоды, а водителей – не забывать о скоростном режиме и соблюдении дистанции.

В Единой диспетчерской службе добавили, что утром и днем 19 января в Уссурийском и Амурском заливах ожидается частичный взлом припайного льда, поэтому не стоит выходить на замерзшие водоемы. Также в ЕДДС напомнили, что категорически запрещен выезд на лед на автомобилях. Об этом же любителей зимней рыбалки предупреждала и «Комсомольская правда – Владивосток».

В случае необходимости, жители и гости города могут обратиться в ЕДДС по телефону: 2222-333.

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