В ЦОДД Владивостока проверили злополучный переход, на котором пострадала студентка

Место аварии. Фото: Паблик ВК «Подслушка ДВФУ»

В МЦУ Владивостока оперативно отреагировали на вопиющий случай, произошедший со студенткой ДВФУ. Она шла по регулируемому пешеходному переходу и попала в аварию (светофор был выключен) – девушку сбили на середине пути. В Центре организации движения города рассказали, что провели выездную проверку и нашли повреждения в кабеле питания, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Выявлено, что работе светофора помешали земляные работы энергетической управляющей компанией. Подрядчик уже прокомментировал, что ведет начал устранять три повреждения кабеля питания. Светофор обещают подключить до конца дня (18 января).

Напомним, авария произошла минувшим утром. Студентка рассказала, что убедилась в безопасности перехода, машины остановились. При этом в нее врезались примерно на середине пути – к счастью, отделалась она лишь переломом. Другие учащиеся массово написали ей письма с пожеланием выздоравливать скорее.

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