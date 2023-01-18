Крещенские морозы до -35°C ворвутся в Приморье 19 января

Во Владивостоке похолодает до -12°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики уточнили подробный прогноз погоды на предстоящий праздник Крещение Господне. По информации главного редактора Примогоды Марины Парфеновой, на северо-востоке края будет главенствовать циклон, а на западе и юго-западе упадет атмосферное давление.

Как рассказала специалист, утром 19 января с Китая придет циклон, который вызовет в Приморье снег. Столбики термометров опустятся до -18…-25°C, на побережье – до -9…-16°C, а на северо-востоке – до -35°C. Днем небольшие и умеренные осадки распространятся на большей территории края, а воздух прогреется от 0°C до -8°C, на юге возможны оттепели до +1°C.

В пятницу, 20 января, циклон сместится на юг Сахалина, снег постепенно прекратится, в Приморье ворвется антициклон, из-за которого ожидается похолодание.

Во Владивостоке 19 января температура воздуха опустится до -9…-12°C, днем потеплеет до -1…-3°C. Напомним, администрация города предупредила жителей и гостей о девятичасовом снегопаде, который начнется в 4 утра и продлится до 13 дня.

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