В Анадыре мужчина толкнул из-за ссоры девушку-подростка в окно

17-летняя девушка вылетела с пятого этажа. Иллюстрация из архива. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Следственный комитет Чукотки сообщил о расследовании резонансного уголовного дела. 20-летний уроженец одного из сел в Анадырском районе, считают в СК, толкнул несовершеннолетнюю девушку с крыши. Она скончалась. Детали – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным следствия, преступление произошло перед началом 2023 года – 25 декабря. Ссора вспыхнула утром. Не уточняется, кем приходятся друг другу герои истории – вероятно, они были в романтических отношениях или дружили. Из-за конфликта подозреваемый мужчина якобы не сдержал эмоций и вытолкнул 17-летнюю девушку с пятого этажа в доме на Тевлянто в Анадыре. Правоохранители быстро вышли на молодого человека – с повинной он к полицейским не пошел.

– Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения, – заключили в Следственном комитете.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на Камчатке женщину выбросил из окна ее же сожитель.

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