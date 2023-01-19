Почти сто социальных и культурных объектов отремонтируют в Приморье в этом году

Работы пройдут в рамках адресной инвестиционной программы. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Приморье в рамках адресной инвестиционной программы до 2025 года запланировано 134 мероприятия, одно из них – строительство и реконструкция 97 объектов. Для реализации всех целей региону потребуется почти 40 миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По словам министра экономического развития Приморья Андрея Блохина, в этом году будут построены объекты социальной сферы, в области ЖКХ, транспорта и здравоохранения.

В рамках программы в крае до 2025 года появятся более 100 объектов. Например, три школы от 80 до 1275 мест во Владивостоке, Красноармейском районе, Тернейском округе, три сельских дома культуры в Надеждинском районе, Пограничном и Пожарском округах, столько же детских садов от 120 до 240 места в Надеждинском районе, Артеме и Большом Камне, в последнем городе также планируют создать Центр культурного развития.

В пресс-службе правительства добавили, что в 2022 году по адресной инвестиционной программе в крае создали две школы на 220 мест в Партизанском муниципальном районе и на 600 мест в Большом Камне, три детских сада на 230 мест в Артеме, на 120 и 240 мест во Владивостоке, два сельских клуба в Чугуевском мунокруге и столько же спортивных сооружений в Артеме и Михайловском районе.

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