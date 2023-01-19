За многомиллионное хищение замдиректора ВГТРК во Владивостоке может сесть на четыре года

Уголовное дело рассматривает Ленинский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке Ленинский районный суд рассматривает уголовное дело, которое завели на заместителя директора ФГУП «ВГТРК/ГТРК Владивосток». Ее обвиняют в злоупотреблении своими должностными полномочиями, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе суда, Зульфия Блох в период с января 2017 года по март 2021 года, действуя из корыстных целей, завладела деньгами от рекламных заказчиков, которые должны были отправиться на счета филиала. Полученными незаконным путем 17 миллионами рублей женщина распоряжалась по своему усмотрению.

На нее завели уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В качестве наказания ей грозит либо штраф до 80 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, что в среду, 18 января, экс-мэра приморской столицы Олега Гуменюка окончательно признали виновным по делу о взятках. В качестве наказания ему назначили лишение свободы сроком на 16 лет 6 месяцев. Подробности можно узнать в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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