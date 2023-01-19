Во Владивостоке сменился руководитель канцелярии одного из посольств

О кадровых рокировках сообщили в МИД во Владивостоке. Иллюстрация из архива КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке официально сменился руководитель Канцелярии (отделения) Посольства Киргизской Республики. Должность занял Ринат Исаков, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на представительство МИД РФ в городе.

До приезда во Владивосток мужчина прошел путь от стажера Министерства иностранных дел Киргизской Республики до эксперта отдела международного сотрудничества Аппарата Правительства. До прибытия в Приморье работал в Посольстве в Казахстане.

Отделение, напомнили в МИД, расположено во Владивостоке на Алеутской, 15В, офис 402. Приморье активно налаживает сотрудничество и с другими странами, например, Вьетнамом и Кореей. Авиарейсы планирует возобновить в эти страны региональный аэропорт. Вьетнам, договорились РФ и государство на ВЭФ, будет развивать торговлю и грузооборот.

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