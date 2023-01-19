Движение по Рудневскому мосту во Владивостоке ограничат на целую ночь 19-20-января

Запрет будет действовать одну ночь. Фото: Администрация Владивостока

Движение на Рудневском мосту ограничат предстоящей ночью, запрет будет временно действовать с 19 по 20 января, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ограничение будет действовать до 6:00 пятницы, 20 января, а вызвано оно работами по вывозу снега с прибордюрной полосы.

– Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться альтернативными проездами, – уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о значительных изменениях в организации движения в районе Второй Речки. Здесь расширят дорогу до 4 полос, оборудуют тротуары, установят новые остановки для общественного транспорта. Работы по реорганизации начнут в 2023 году, а план расписан вплоть до 2030 года.

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