Глобальная реконструкция дорог и развязок начнется в 2023 году. Фото: Сергей ЛАНИН

Глобальная реконструкция и строительство дорог и развязок начнется в приморской столице в 2023 году. Это поможет разгрузить автомобильные трассы утром и вечером, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

РАЙОН 100-ЛЕТИЯ ВЛАДИВОСТОКА

Изменения коснутся дороги в районе пересечения магистральной улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. Развязка является многие годы одной из самых проблемных в городе. Специалисты отмечают, что она больше не может эффективно пропускать возросшие транспортные потоки, из-за чего на участке образуются большие пробки. Уже разработаны все разделы проектной документации, которая отправлена на государственную экспертизу.

Пересечение улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. Фото: Администрация Владивостока

Будет изменена конфигурация перекрестка, схема движения и устройство пешеходных зон. Кроме того, появятся островки безопасности, которые отделят попутные и встречные потоки машин. Регулировать движение будут умные светофоры.

ЦЕНТР ГОРОДА

Реконструируют также крупный транспортно-пересадочный узел на центральной остановке «Площадь Семеновская». Движение маршрутного транспорта будет организовано в три ряда, между которыми появятся безопасные платформы для посадки и высадки пассажиров.

План схемы движения на Семеновской. Фото: Администрация Владивостока

На участке ТПУ появятся наземные пешеходные переходы. Въезд на остановку и выезд на дорогу будет организован в один ряд, а для личного транспорта на территорию рядом с ТЦ Clover House – запрещен. Вместе с реконструкцией ТПУ планируется изменить схему движения на участке и разрешить автомобилям движение прямо от стадиона «Динамо» вверх по Семеновской в сторону Океанского проспекта. Движение по прилегающей улице Мордовцева планируется сделать односторонним, а саму улицу – пешеходно-транспортной. По обе стороны улицы будет расположен удобный и широкий тротуар. Пространство, разделяющее дорогу и пешеходную зону, планируется благоустроить.

ФИРСОВА

Еще один участок, планируемый к реконструкции, – развязка, расположенная в районе улицы Фирсова. Развязка будет организована по типу «ромб» и состоять из двух неполных кольцевых пересечений с каплеобразными островками, с двумя примыкающими съездами с основного направления и двумя заездами.

Район улицы Фирсова. Фото: Администрация Владивостока

Изменение конфигурации съезда и расширение проезжей части (движение под мостом будет организовано в четыре полосы, тогда как сейчас – в две) позволит увеличить пропускную способность развязки до нормативной - с 2800 автомобилей в час до 3600 автомобилей в час.

РАЙОН СНЕГОВОЙ ПАДИ

Планируется также реконструкция дорог в районе пересечения улиц Выселковой, Анны Щетининой, Бородинской и Днепровской во Владивостоке. Как сообщили в центре организации дорожного движения, изменится геометрия проезжей части. Это позволит сделать дополнительную полосу движения при выезде с улицы Анны Щетининой на улицу Бородинскую.

Пересечение Выселковой, Анны Щетининой, Бородинской и Днепровской. Фото: Администрация Владивостока

На перекрестке улиц Адмирала Горшкова и Анны Щетининой появится кольцевое пересечение. На всем реконструируемом участке будут установлены знаки направления движения, а между встречными транспортными потоками нанесут разделительные полосы. Кроме того, для движения пешеходов вдоль проезжих частей появятся тротуары, наземные переходы и два островка безопасности. На участке будет организовано непрерывное движение при выезде с Выселковой на улицу Анны Щетининой. Для автомобилей, поворачивающих на Анны Щетининой, будет выделена крайняя правая полоса. Съезд на поворотную полосу будет организован до светофора, что позволит въезжать в район Снеговой Пади независимо от режима работы светофора.

НЕЙБУТА

Следует отметить, что в 2023 году запланировано строительство дороги, которая соединит Нейбута и объездную трассу Де-Фриз - Седанка - Патрокл.

Строительство развязки в районе Нейбута. Фото: Администрация Владивостока

В дальнейшем на участке появятся три магистральные дороги, которые позволят разгрузить потоки автомобилей и увеличить транспортную доступность развивающегося микрорайона «Зеленый Бульвар». Внутри микрорайона также появится сеть связующих дорог на две и четыре полосы движения.

ПО ТЕМЕ:

Остановки, полосы, широкие тротуары. Движение на Второй Речке во Владивостоке кардинально изменится

В ЦОДД Владивостока объяснили, как расширение дороги в районе кольца Багратиона до 4 полос оптимизирует движение (подробнее)

Сколько стоит, где встать и зачем это вообще?

Платные парковки во Владивостоке: объясняем, что это такое и как работает (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.