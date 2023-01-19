Fit вонзился в леера, Nissan вдребезги: что известно о страшном ДТП в Приморье к этому часу

Пострадал водитель автомобиля. Фото: telegram-канал @svodka_25.

Серьезная авария произошла днем 19 января в приморской столице. Очевидцы поделились кадрами с места событий в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Случилось ДТП в районе Коммунаров, 17. Водители двух легковушек не поделили дорогу: таксист на Honda Fit при повороте на АЗС не пропустил Nissan Note, из-за чего он «влетел» в ограждение. Из-за сильного лобового удара автомобиль разбит почти вдребезги. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики. По предварительной информации, в аварии погибших нет, но пострадал водитель Nissan Note.

Кадры с места событий появились в telegram-канале @svodka_25 и вызвали бурную реакцию местных жителей:

– Казалось бы, что сложного в соблюдении ПДД? Какие-то принципиальные нарушители. Или в их понимании они всегда на главной?

Напомним, «Комсомолка» писала, что не менее шести автомобилей столкнулись 19 января в Находке. Причиной массовой аварии стала скользкая трасса из-за снежной погоды.

ПО ТЕМЕ:

День жестянщика, начало: на спуске в Приморье столкнулись не менее шести авто

Утренний снегопад стал причиной массового ДТП в Приморском крае (подробнее)

Движение по одному из мостов во Владивостоке ограничат на целую ночь 19-20-января

Завершить работы хотят в пятницу к 6 утра (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.