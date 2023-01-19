Все оцепили, много полиции: что происходит в центре Владивостока в эти минуты

Из ролика ясно, что правоохранители заняли территорию вдоль стадиона «Динамо». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» попало видео, на котором полицейские оцепили территорию набережной Спортивной гавани в приморской столице. По словам очевидцев, на месте работают патрули с собаками.

Информация о том, что группы полицейских находятся на набережной, появилась в середине дня 19 января. Что происходит – неизвестно, автор записи указывает на какие-то вещи, из-за которых здесь находятся сотрудники МВД.

Из ролика ясно, что правоохранители заняли территорию вдоль стадиона «Динамо». Ограничен участок от дороги на улице Пограничной до фонтана, располагающегося ближе к морю. На данный момент в пресс-службе городского управления МВД уточняют информацию.

Отметим, что сообщения о минировании часто поступают на пульт полицейских. В ноябре прошлого года из ТЦ «Первореченский» эвакуировали персонал и покупателей. Позже выяснилось, что сработала ложная тревога.

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