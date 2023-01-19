Десять лет в колонии могут провести двое мужчин из-за кражи медного кабеля

Подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье полицейские задержали двоих подозреваемых в краже медного кабеля, стоимость которого один миллион рублей. Ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления. Если их вину докажут, то они могут провести в колонии до десяти лет, сообщили в УМВД по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кража медного кабеля, принадлежащего строительного предприятию, произошла в Уссурийске. Подозреваются в преступлении приморцы 34 и 40 лет. Сотрудники правоохранительных органов доставили злоумышленников в участок, где они дали признательные показания.

Один из мужчин рассказал, что он работал таксистом и подвозил сотрудников предприятия, как вдруг заметил кабель. Именно в тот момент у него возник план. Вернулся за «сокровищем» злоумышленник уже ночью со своим знакомым. Кроме того, нарушители арендовали грузовик и припарковали его около забора предприятия, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала. Один из нарушителей перелез через, отрезал с катушки кабель кусками по 2-3 метра длиной и подавал его напарнику. Соучастник принимал похищенное и складывал их в кузов автомобиля.

Мужчины добавили, что всего они похитили 1240 килограммов медного провода, который сдали в пункт металла в тот же день. Обогатились они на 558 тысяч рублей, но потратили деньги сразу же на личные нужды. По оценке потерпевшей стороны, ущерб составил свыше одного миллиона рублей.

Кабель мужчины сдали в пункт приема металла. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В отношении фигурантов заведено уголовное дело по факту кражи (часть 4, статья 158 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Следует отметить, что ранее оба злоумышленников уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ПО ТЕМЕ:

Педофила-грабителя из Приморья обвиняют по трем статьям

Мужчина уже был ранее судим (подробнее)

От 12 миллионов – только дырка в полу

Как преступникам в Приморье удалось вынести через подвал под банком 12 миллионов рублей (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.