Педофила-грабителя из Приморья обвиняют по трем статьям

Успевшему «прославиться» педофилу-грабителю из Приморья предъявили обвинение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Успевшему «прославиться» педофилу-грабителю из Приморья предъявили обвинение. Ему грозит приличный срок за два преступления – кражу в особо крупном размере и изнасилование несовершеннолетних.

Следком обвиняет мужчину по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц но предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере», по части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и по части 3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование».

Следователи-криминалисты, работая по преступлениям против детей, провели судебную экспертизу и выявили мужской генотип. Он принадлежал человеку, который успел недавно купить 3 дорогие машины. По ним он разъезжал по краю.

В его гараже также провели обыск. Там оказались важные улики. Например, в машинах нашли маскировочную одежду, в которой преступник нападал на детей.

Напомним, что ранее судимый уголовник и его помощник в августе 2022 проникли в подвал жилого дома, проломили пол в том месте, где расположен банк, вскрыли сейф и скрылись с «кушем» в 12 миллионов рублей. С собой они также прихватили счетчик монет, который стоит 18 тысяч рублей.

Помимо этого преступник обвиняется в изнасилование несовершеннолетних. По информации ведомства, нападки на несовершеннолетнюю школьницу произошли в сентябре 2022 года. Мужчина попытался изнасиловать жертву в лесу. Другую девочку он затащил за гаражи.

Напомним, еще ранее корреспондент «КП» отправился в Лесозаводск, чтобы восстановить хронологию событий и выяснить подробности нашумевшего ограбления. Там он узнал много интересных деталей о «голливудском» ограблении.

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