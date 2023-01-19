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НовостиВладивосток19 января 2023 7:38

Выяснилось, что станет с карьерой осужденного из-за фаллоимитатора приморского депутата

Коммунист Самсонов из колонии заявил, что покидает пост зампреда комитета ЗС ПК
Павел САХАРОВСКИЙ
Информация об этом появилась на сайте ЗС ПК.

Информация об этом появилась на сайте ЗС ПК.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Осужденный на 13 лет колонии депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов написал заявление об уходе с должности. В ЗСПК она занимал пост зампреда комитета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация об этом появилась на официальном сайте регионального парламента. Рассмотрев заявление Артема Самсонова, комитет по региональной политике, законности и международного сотрудничества, председателем которого был осужденный, решил освободить его должности. Заседание по этому вопросу состоится 24 января.

Напомним, что к 13 годам колонии Самсонова приговорили в сентябре 2022 года. Его обвиняют по обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Согласно постановлению суда, он показывал 11-летнему мальчику фаллоимитатор. Защита же настаивает на его невиновности. Адвокат коммуниста рассказывала «Комсомолке» рассказала другую версию произошедшего.

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