Информация об этом появилась на сайте ЗС ПК. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Осужденный на 13 лет колонии депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов написал заявление об уходе с должности. В ЗСПК она занимал пост зампреда комитета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация об этом появилась на официальном сайте регионального парламента. Рассмотрев заявление Артема Самсонова, комитет по региональной политике, законности и международного сотрудничества, председателем которого был осужденный, решил освободить его должности. Заседание по этому вопросу состоится 24 января.

Напомним, что к 13 годам колонии Самсонова приговорили в сентябре 2022 года. Его обвиняют по обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Согласно постановлению суда, он показывал 11-летнему мальчику фаллоимитатор. Защита же настаивает на его невиновности. Адвокат коммуниста рассказывала «Комсомолке» рассказала другую версию произошедшего.

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