Большую часть удобрений привезли в Приморье из Череповца. Фото: Правительство Приморского края

Больше 20 тонн минеральных удобрений заготовили сельхозпроизводители в Приморье. Большую часть из них они закупают в Вологодской области, но еще девять тонн – доставят из Беларуси, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц рассказал, что аграрии уже закупили 21 тысячу тонн минеральных удобрений, а большую часть из них завезли из Череповца по железнодорожному тарифу.

– В данный момент в Приморский край идет девять тысяч тонн сложных удобрений с микроэлементами из Гомельского завода Республики Беларусь, – добавил он.

Следует отметить, что всего к сезону посадки планируется закупить 103 тысячи тонн минеральных удобрений. Это на десять процентов выше уровня 2022 года.

Напомним, «Комсомолка» писала, что объемы производства натуральных продуктов в крае увеличились в 2022 году на 15%. Выпуск сельхозпродукции хозяйствами всех категорий составит 72,2 миллиарда рублей.

ПО ТЕМЕ:

В Приморье на 15% увеличилось производство сельхозпродукции в 2022 году

Выпуск хозяйствами всех категорий натуральных продуктов составит 72,2 миллиарда рублей (подробнее)

Ученые-агрономы в Приморье вывели два новых сорта картофеля

«Орион» и «Посейдон» предназначены для дальневосточного климата (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.