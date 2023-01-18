В Приморье на 15% увеличилось производство сельхозпродукции в 2022 году

Приморцы не останутся без натуральных продуктов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Небывалых успехов достигли сельхозпроизводители Приморья. Они в 2022 году увеличили объемы продукции на 15% относительно уровня, который наблюдали эксперты годом ранее. Именно это позволит обеспечить жителей края натуральными продуктами и повысить продовольственную безопасность региона, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц отметил, что по предварительным итогам прошлого года выпуск сельхозпродукции хозяйствами всех категорий составит 72,2 миллиарда рублей:

– Валовая продукция сельского хозяйства Приморского края стабильно показывает динамику роста. В прошлом году она составила 115% к уровню 2021 года, в том числе в растениеводстве продукции выпущено на 46,6 миллиарда рублей, в животноводстве – на 25,3 миллиарда рублей, – подчеркнул Андрей Бронц.

Руководитель ведомства добавил, что добиться высоких показателей удается благодаря государственной поддержке агропромышленного комплекса края в условиях санкций. В 2023 году размер субсидий составит более четырех миллиардов рублей.

Следует отметить, что Приморский край является лидером на Дальнем Востоке по ежегодному приросту сельхозпродукции. Благодаря этому у местных жителей всегда есть в доступе свежее мясо, молоко и другие натуральные продукты.

Напомним, «Комсомолка» писала, что два новых сорта картофеля вывели приморские аграрии. Новинки уже показали свою урожайность и получили необычные названия – «Орион» и «Посейдон»

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