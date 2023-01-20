В Приморье оштрафуют трех водителей из-за выезда на лед

Штраф будет составлять не менее 1000 рублей. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Выезд на лед на автомобилях запрещен в Приморье, но рыбаки продолжают нарушать закон из-за жажды наживы. На острове Русский прошли рейды, в результате которых специалисты составили протоколы на трех водителей. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Проверки прошли в бухте Труда. В состав рейдов входили сотрудники полиции, административной комиссии Фрунзенского района, краевого министерства по делам ГО и ЧС, сообщили в мэрии Владивостока.

– Все три водителя выехали на лед бухты Труда на автомобилях, что категорически запрещено. В отношении них выписаны протоколы об административном правонарушении, в ближайшие дни их рассмотрит комиссия. Именно комиссия решит, какую сумму штрафа заплатят нарушители. Она может составлять до трех тысяч рублей, – рассказал председатель административной комиссии Василий Алешин.

Специалисты напоминают, что выезд на лед опасен для жизни. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Целью мероприятия было информирование приморцев о запрете выезда на лед и пресечение таких действий. Три нарушителя получили штрафы, а уведомления о необходимости их оплаты они получат по почте или в личном кабинете госуслуг. Ежедневные рейды продолжатся в разных районах Владивостока.

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