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НовостиВладивосток20 января 2023 0:52

На всей территории Приморья наладили двухполосное движение после декабрьского снегопада

Круглосуточный режим работы отменен для дорожных служб
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Движение восстановили спустя почти месяц после удара стихии.

Движение восстановили спустя почти месяц после удара стихии.

Фото: АО «Примавтодор»

Прошел почти месяц после снегопада, который прошел в Приморье в декабре 2022 года. В некоторых районах выпали несколько месячных норм осадков, поэтому для ликвидации последствий стихии дорожные службы работали круглосуточно. Специалисты восстановили двухполосное движение на всех территориях 20 января, поэтому теперь они могут вернутся к обычному графику, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что для проведения аварийно-восстановительных работы были привлечены практически все подрядные организации министерства, администраций Кавалеровского и Ольгинского округов и частники. Именно они привели проезжие части к населенным пунктам в нормативное состояние.

– Проезд восстановлен, дороги расширены. Мы еще будем вести работы, так как снега много, его нужно продолжать вывозить, сбрасывать валы, где-то ремонтировать барьерные ограждения, знаки. Но теперь дорожники могут вернуться к обычному графику, до настоящего время они работали в две смены, – поделился главный инженер АО «Примавтодор» Антон Гаврилишин.

Следует отметить, что снегоуборочная техника недавно завершила расчистку дорог к населенным пунктам Веселый Яр, Ленино, Маргаритово, Моряк-Рыболов и Фурманово. Дорожники продолжат работать и в выходные дни.

Напомним, «Комсомолка» писала, о поломке пескоструйной машины, которая произошла 19 января. Спецтехника потеряла установку по разбрасыванию смеси во время работы на Находкинском перевале. Именно поэтому трассу сковали сильнейшие пробки.

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