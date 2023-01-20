На всей территории Приморья наладили двухполосное движение после декабрьского снегопада

Движение восстановили спустя почти месяц после удара стихии. Фото: АО «Примавтодор»

Прошел почти месяц после снегопада, который прошел в Приморье в декабре 2022 года. В некоторых районах выпали несколько месячных норм осадков, поэтому для ликвидации последствий стихии дорожные службы работали круглосуточно. Специалисты восстановили двухполосное движение на всех территориях 20 января, поэтому теперь они могут вернутся к обычному графику, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что для проведения аварийно-восстановительных работы были привлечены практически все подрядные организации министерства, администраций Кавалеровского и Ольгинского округов и частники. Именно они привели проезжие части к населенным пунктам в нормативное состояние.

– Проезд восстановлен, дороги расширены. Мы еще будем вести работы, так как снега много, его нужно продолжать вывозить, сбрасывать валы, где-то ремонтировать барьерные ограждения, знаки. Но теперь дорожники могут вернуться к обычному графику, до настоящего время они работали в две смены, – поделился главный инженер АО «Примавтодор» Антон Гаврилишин.

Следует отметить, что снегоуборочная техника недавно завершила расчистку дорог к населенным пунктам Веселый Яр, Ленино, Маргаритово, Моряк-Рыболов и Фурманово. Дорожники продолжат работать и в выходные дни.

Напомним, «Комсомолка» писала, о поломке пескоструйной машины, которая произошла 19 января. Спецтехника потеряла установку по разбрасыванию смеси во время работы на Находкинском перевале. Именно поэтому трассу сковали сильнейшие пробки.

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