Спецтехника для ликвидации последствий снегопада развалилась посреди трассы в Приморье

Из-за ДТП трасса оказалась заблокированной. Фото: принтскрин видео.

Пескоструйная машина потеряла установку по разбрасыванию смеси во время работы на Находкинском перевале. Произошло странное ДТП утром 19 января, когда спецтехника обрабатывала дорогу после выпавшего за ночь снега. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Водитель КамАЗа двигался в сторону Находки. Машина обрабатывала проезжую часть противогололедными материалами, как вдруг у нее отвалилась установка по разбрасыванию песка. Огромная деталь никого не задела, поэтому жертв и пострадавших в это аварии нет. Однако движение остальных приморцев в данном участке было затруднительно, ведь КамАЗ полностью перекрыл одну полосу. После этого оно прекратилось вовсе, ведь за спецтехникой приехал кран, который заблокировал вторую полосу дороги. Приморские водители «застряли» в несколько километровой пробке.

Кадры с места событий появились в telegram-канале @NBS24. В комментариях жители края были возмущены ситуацией:

– Это халатность, – пишут они.

Напомним, «Комсомолка» писала, что массовое ДТП произошло в Приморье 19 января из-за снежной погоды. На скользкой дороге столкнулись не менее шести автомобилей. Кроме того, в некоторых населенных пунктах образовывались пробки из-за большегрузов.

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