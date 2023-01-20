В Приморье после долгого разбирательства школьница ответит за избиение женщины в Заводском

Женщина просила школьниц перестать ее бить. Фото: принтскрин видео.

Настоящий скандал разразился в ноябре 2022 года: две школьницы избили женщину в поселке Заводской в ее же квартире и сняли происходящее на видео. Жертва насилия благородно отказалась писать заявление на несовершеннолетних хулиганок, поэтому поступок подростков долгое время оставался безнаказанным. После очередной огласки ситуации правоохранительные органы все же привлекли одну из участниц конфликта к административной ответственности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пресс-службе ОМВД России по городу Артему сообщили, что сотрудники полиции выявили запись и установили личности участниц конфликта. Ими оказались школьницы 14 и 17 лет из Владивостока. Однако вопрос, как они попали в квартиру пострадавшей в Заводском – до сих пор витает в воздухе. Кроме того, женщина отказалась проходить судебно-медицинскую экспертизу и писать заявление о причинении ей телесных повреждений.

В январе 2023 года, после очередной огласки ситуации, 17-летнюю девушку все-таки привлекли к административной ответственности за нанесение побоев (статья 6.1.1 КоАП РФ).

Вторая «звезда» видеозаписи еще не достигла возраста привлечения к административной ответственности (ей менее 16 лет), поэтому собранные материалы полицейские передали в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воспитательного характера.

Напомним, «Комсомолка» писала, что девочки-подростки избивали руками и ногами женщину из Заводского. На крики пострадавшей они не реагировали, а происходящее снимали на камеру. Судя по всему, взрослая женщина когда-то негативно высказалась о матери одной из школьниц. Она объясняла, что это вышло случайно, но озлобленных «пацанок» это не остановило: они продолжали наносить удары. После ЧП с хулиганками некоторое время работали специалисты ПДН, а пострадавшая просила забыть случившееся.

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