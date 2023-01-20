Заявление для получения выплаты не требуется. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пенсионные выплаты увеличили в Приморье. На региональную доплату уже направили 4 миллиарда рублей, но воспользоваться социальной мерой смогут только неработающие пожилые люди. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В правительстве края сообщили, что в 2022 году получили повышенную пенсию 106,9 тысяч человек с низкими доходами. В министерстве труд и социальной политики Приморья добавили, что региональная доплата – это разница между прожиточным минимумом и фактическим материальным обеспечением пенсионера. Предоставляется такая поддержка только неработающим пожилым людям. При этом, чтобы получить выплату пенсия в 2023 году не должна превышать 14 711 рублей, а годом ранее – 14 245 рублей.

– При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из регионального или федерального бюджетов – пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки, установленные законодательством Приморского края в денежном выражении. Исключение составляют те меры социальной поддержки, которые предоставляются единовременно, – прокомментировала глава социально ведомства Светлана Красицкая.

Размер доплаты может меняться в зависимости от общей суммы материального обеспечения неработающего пожилого человека. Решение об установлении выплат принимают сотрудники социальной защиты после получений данных из Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Подавать заявление для этого – не нужно. Устанавливается региональная доплата со дня, в который назначена пенсия.

Подробную информацию по выплатам можно уточнить в Центре социальной поддержки населения Приморского края по телефону: 8-800-30-22-145.

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