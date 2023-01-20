Участок оборудуют 20 января. Фото: МКУ «Центр организации дорожного движения»

Сложный перекресток в районе Покровский парка во Владивостоке оборудуют делиниаторами. Как рассказали в Центре организации дорожного движения, выезжать здесь станет удобнее и безопаснее.

Столбиками отделят островок безопасности и поворот к остановке «Покровский парк», чтобы водители двигались в пределах своей полосы, занимая крайнюю правую полосу при повороте.

– Теперь повернуть с Океанского проспекта при движении с остановки «Дальпресс» на улицу Октябрьскую к Краевой станции переливания крови можно будет только с крайней правой полосы. Если же необходимо проехать дальше и повернуть в переулок Павленко к остановке «Покровский парк», сделать это можно с обеих полос, – отметили в ЦОДД.

Проезд по перекрестку станет проще. Фото: МКУ «Центр организации дорожного движения»

В ноябре прошлого 2022 года «КП – Владивосток» писала, что делинаторы с дорог города будут убирать на время снегопадов. Так, ограждение исчезли с улицы Гоголя, Некрасовской, Пушкинской и в районе Инструментального завода. Постепенно их вновь вернули на свои места.

Впервые новшества появились на артериях столицы Приморья в середине октября. Они используются для отделения полос движения на проезжей части.

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