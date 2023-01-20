Четыре новых автобусных остановки появились во Владивостоке

Местные жители жаловались, что им далеко идти до остановки. Фото: Администрация Владивостока

Четыре дополнительные остановки появились на схеме движения маршрутного автобуса №92 во Владивостоке. Инициаторами изменений выступили местные жители, а расположены новинки в районе улицы Часовитина, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Маршрутный автобус №92 дополнительно к прежним пунктам теперь останавливается возле супермаркета на улице Марины Расковой, на Часовитина, 7, Часовитина, 11, и возле озера на Сафонова (остановочный пункт «Озеро»). В управлении транспорта рассказали, что для приморцев это важное изменение. Связано это с тем, что несколько больших многоквартирных домов расположены высоко на сопке и далеко от дорог, поэтому остановки поближе – необходимы.

Кроме того, местные жители просили установить остановку возле дома Часовитина, 5, но им администрация города отказала, так как на этом участке не было места для безопасной посадки и высадки пассажиров.

– Получив обращения от граждан, специалисты обследовали территорию, чтобы определить, где можно с учетом соблюдения законодательства оборудовать дополнительные остановки. Район сложный, улицы довольно узкие, тем не менее, мы нашли несколько максимально удобных участков для безопасной высадки и посадки пассажиров. Автобусы здесь уже останавливаются, люди активно пользуются новыми остановками, – добавил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

Автобус № 92 курсирует от остановки «Школьная» по улицам Марины Расковой, Часовитина, Гризодубовой, Сафонова и возвращается на «Школьную». Напомним, «Комсомолка» писала, что администрация Владивостока нашла метод борьбы с водителями, которые парковались на популярной остановке «Первая речка».

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