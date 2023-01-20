В бюджет Приморского края вернулись украденные чиновником 4,7 миллионов

Обвиняемый помог фирме получить договор на капитальный ремонт многоэтажек во Владивостоке. Фото: fkr25.ru. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае усиление и замену чердачных перекрытий внесли в список работ, финансирующихся региональным фондом капремонта. Но не все идет так гладко, как хотелось бы. Недавно осудили экс-генерального директора коммерческой организации за мошенничество в этой сфере. Из-за него бюджет пострадал на 4,7 миллионов. И вот теперь, благодаря следователям СК, ущерб был возмещен.

По версии следствия, с июля 2020 по февраль 2021 обвиняемый подготовил подложные документы, чтобы украсть деньги, выделенные Фондом капитального ремонта многоквартирных домов. Он сфальсифицировал информацию о видах, объемах и стоимости работ. Таким образом Фонд оплатил больше, чем должен был, а региональный бюджет лишился более 4,7 миллионов. Эти деньги бывший гендиректор потратил на свои личные нужды.

Теперь же причиненный ущерб полностью погашен.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что за это преступление экс-глава Фонда капремонта в Приморье проведет девять лет в исправительной колонии строгого режима.

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