Сражение хоккеистов прошло во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

После обидного поражения в Хабаровске, приморские спортсмены надеялись взять реванш «дома». Сражение «Адмирала» и «Амура» прошло 21 января во Владивостоке. Состоялась восьмая игра дальневосточного дерби в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С первых минут матча «моряки» начали активно нападать на «тигров», но поразила болельщиков и дисциплинированность команд: удалений не было большую часть игры. Хозяева несколько раз атаковали ворота гостей, однако открыть счет удалось сопернику уже во втором периоде. Особо отличился Владислав Барулин, а помогал ему реализовать маневр Ян Дрозг – 1:0 в пользу «Амура».

Шайбу все-таки засчитали. Фото: ХК «Адмирал»

Гол оказался спорным, поэтому судьи взяли просмотр на предмет игры ногой, а тренерский штаб «Адмирала» запросил просмотр на предмет блокировки вратаря. Несмотря на это шайбу засчитали, а из-за инициативы просмотра «моряки» получили задержку в две минуты. Реализовать преимущество хабарочане не смогли.

Главным соперником приморцев был хабаровский «Амур». Фото: ХК «Адмирал»

Приморские спортсмены не отчаивались и продолжали нападки на соперника. Напряжение на трибунах возрастало, однако цифры на табло остались неизменными – 0:1.

Следующие матчи «Адмирала» пройдут во Владивостоке 26 и 28 января. Соперником «моряков» в них будут хоккеисты «Сибири».

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