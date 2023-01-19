Матч прошел на выезде в Хабаровске. Фото: ХК «Адмирал»

Седьмая игра дальневосточного дебри прошла 18 января в Хабаровске. Неповторимое сражение «Адмирала» и «Амура» состоялось в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ранее у каждой команды было по три победы и три поражения, однако в этот раз удача была на стороне хабаровских спортсменов. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Начался матч с активного противостояния хоккеистов, но открыть счет удалось сопернику. Уже на пятой минуте Сергей Дубакин «распечатал» ворота Никиты Серебрякова. Сравнять шансы на победу «моряки» смогли спустя три минуты. Особо отличился Николай Чебыкин, показывающий неплохие результаты и в предыдущих играх – 1:1.

Приморские спортсмены атаковали соперника. Фото: ХК «Адмирал»

Второй период заполнился болельщикам. У обоих команд было много моментов, чтобы пустить шайбу в ворота, но реализовать маневры им не удалось, а цифры на табло остались неизменными.

Удвоил шансы на победу соперник в третьей двадватиминутке. Кэмерон Ли пронзил ворота «моряков» – 2:1. Приморские спортсмены до последнего боролись, тренерский штаб даже снял вратаря, чтобы «взять» хабаровчан численными преимуществом. Маневр не сработал, а удача была на стороне «Амура». Владислав Барулин метнул шайбу в пустые ворота на последней минуте матча – 3:1.

Хабаровские хоккеисты сразятся с «моряками» во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

Следующая битва «Адмирала» и «Амура» пройдет во Владивостоке 21 января в 17:00 часов. У хоккеистов есть возможно дать реванш «дома» и порадовать приморских болельщиков.

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