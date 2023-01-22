Тело мужчины нашли во время страшного пожара в Приморье

Пожарные нашли тело 40-летнего мужчины. Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Жуткий пожар произошел в субботу, 21 января, в городе Артеме. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но во время тушения они нашли тело погибшего мужчины. Теперь специалисты выясняют причину трагедии, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение о возгорании частного дома на улице Хабаровской поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 10:48 утра. Четыре единицы техники и 13 человек личного состава работали на месте ЧП уже спустя девять минут, но к моменту их приезда дом полностью пылал.

Во время тушения пламени, пожарные обнаружили в доме тело погибшего мужчины 1983 года рождения. Огонь также повредил дом на площади около 60 квадратных метров.

Дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета продолжают выяснять причину и обстоятельства пожара.

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