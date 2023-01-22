Пожарные спасли пятерых человек из горящего дома в Большом Камне

Пострадавших и погибших нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страшный пожар произошел в Приморье 21 января. Спасатели эвакуировали пятерых человек из квартир, которые оказались отрезанными из-за дыма, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пятиэтажный многоквартирный дом загорелся в Большом Камне на улице Карла Маркса. Звонок о ЧП поступил специалистам в шесть часов вечера. Всего через пять минут на месте уже работали четыре единицы техники и 12 человек личного состава. На момент их прибытия на первом этаже здания горела электрощитовая, а в отрезанных дымом помещениях находилось пять человек. Пожарные эвакуировали их по лестничным маршам. Погибших и пострадавших нет.

Пламя уничтожило электрощитовую на площади около двух квадратных метров. Эксперты устанавливают причины пожара и ущерб.

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