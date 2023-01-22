Редкую птицу на мусорном баке заметили владивостокцы

Крупная птица удивила приморцев. Фото: принтскрин видео.

Необычная встреча произошла в Приморье в январе 2023 года. На одном из мусорных баков владивостокцы заметили канюка-зимняка. Зрелище поразило местных жителей, поэтому они поделились видеозаписью в соцсетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивостока».

Находилась гордая птица в непризентабельном месте, но, несмотря на это, она смогла смогла произвести настоящий фурор. Некоторое время зимняк смотрел «вдаль», не замечая камер, как настоящая фотомодель. Повернуть голову и оценить «оператора» он решил именно в тот момент, когда приморец приблизил птицу на видео. Забавные кадры появились в telegram-канале @Irecommend_vdk.

Напомним, «Комсомолка» писала, что в январе 2022 года величественных птиц во время охоты за рыбой заметили приморцы. Произошла встреча с орланами в районе бухты Золотой Рог. Обратили внимание на событие и местные фотографы. Они любезно поделились великолепными кадрами с редакцией.

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