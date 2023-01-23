Аномальные январские морозы обрушились на Приморский край. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 23 января, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают краю местами небольшой снег. Умеренный до сильного ветер возьмет направление с северо-запада, а столбики термометров покажут температуру в -26°C. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице сегодня переменно облачно и очень холодно – северный ветер и температура воздуха -20...-22°C. Преимущественно без осадков.

В соседнем Уссурийске также без осадков. Ветер возьмет направление с северо-запада, температура воздуха -19...-21°C, в утренние часы -27...-29°C.

В Находке немного теплее – 12-14 градусов мороза. Утром здесь ожидается слабый снег, ветер умеренный северный.

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