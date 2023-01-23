Эпично: жители Владивостока показали, как избавляются от новогодних елок (видео)

Идеально приземлилась... Фото: КП – Владивосток

Во Владивостоке якобы с крыши многоквартирного дома на улице Майора Филиппова, 16, рухнула елка. По словам местных жителей, дерево упало примерно с 22 этажа, сообщает «КП – Владивосток».

– Слава богу никто не пострадал. Вот такие выродки живут в нашем доме, – комментируют жильцы.

Примечательно, что новогодний атрибут упал «на ноги» и даже не завалился. Ствол поддерживала деревянная конструкция.

– Идеально приземлилась;

– Эпично;

– Везде установлены камеры, – отмечают приморцы под видео.

После публикации видеоролика в чате дома началась настоящая буря. Жильцы обсуждали происшествие, желая найти виновников. Кстати, елку уже убрали.

Ранее «КП» писала о том, какая елка выше и красивее остальных среди тех, что установлены на площадях городов Дальнего Востока.

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