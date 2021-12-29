Главные елки городов Дальнего Востока: чем украшены и как выглядят

Новогодние елки стоят уже почти во всех городах.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новый год уже совсем близко. Жители всех городов Дальнего Востока любуются главными елками, гуляют на украшенных площадях и, как могут, создают праздничное настроение. Но ведь наверняка многим любопытно – а как же у соседей? «Комсомольская правда – Владивосток» совместно с редакциями издания из других столиц ДФО собрала основную информацию о главных красавицах и теперь предлагает читателям посмотреть, что же там, в других регионах.
Чья же елка выше?
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
АНАДЫРЬ: 10 METPOB
В столице Чукотки для елочки закупили новые искусственные ветки и гирлянду. Металлический каркас зеленого символа года остался прежним. Новогоднее дерево высотой десять метров простоит на главной площади Анадыря примерно до 17 января.
Анадырь. Фото: администрация Анадыря.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ: 18 METPOB
В центре краевой столицы Камчатки стоит новая искусственная елка около 18 метров в высоту. В конкурсе на поставку победил предприниматель Межевов А.Ю., который поставил символ праздника почти за два миллиона.
Петропавловск-Камчатский.
Фото: Правительство Камчатского края
БЛАГОВЕЩЕНСК: 20 METPOB
На площади Ленина в Благовещенске устанавливают новую альпийскую 20-метровую ель. Ее украсят праздничные шары диаметром 20 сантиметров, в хвою вплетут светодиодные гирлянды. Старое дерево, которое украшало площадь предыдущие 15 лет, перенесут в парк Дружбы.
Вместе с альпийской елью на площади также смонтируют светящийся шатер на восемь секций, который будет крепиться к опорам в виде арок.
Благовещенск.
Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА
ХАБАРОВСК: 23 METPA
В парке «Динамо» Хабаровска на главной аллее уже нарядили главный новогодний символ. Высота ели – 23 метра. В этом году ее украсили 110 блестящими шарами и 70 светодиодными гирляндами. Вдоль аллеи установили ледяные плиты, из которых к Новому году вы- режут невероятной красоты скульптуры.
Хабаровск.
Фото: Илья ФЕДУЛОВ
ЮЖНО-САХАЛИНСК: 28 METPOB
Главная елка Сахалинской области во второй раз зажигает свои огни возле здания правительства. В прошлом году искусственный атрибут Нового года высотой 28 и диаметром 15,5 метра приобрели за 15 миллионов рублей. На елке нет игрушек, зато ее украшают 70 тысяч светодиодов. Отметим, что торжественного открытия елок на территории региона не было из-за коронавирусных ограничений.
Южно-Сахалинск.
Фото: Герман ВОЛКОВ
ВЛАДИВОСТОК: 28 METPOB
Главная елка столицы Приморья на центральной площади украшена разноцветными шарами, гирляндами, светодиодными ромбами и полусферами. В этом году жители города радуются и благодарят власти, что обошлось без ‹ковровых» украшений. 28-метровая красавица стоила городу почти три миллиона.
Владивосток.
Фото: Екатерина ТИХАЯ
А если вы задаетесь вопросом, как же выбрать живую елку домой, то рекомендуем наш подкаст: в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» побывала кандидат биологических наук и сотрудник института ботанического сада ДВО РАН Ирина Крестова. Она рассказала о лайфхаках при покупке и различиях одного хвойного дерева от другого.
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