Главные елки городов Дальнего Востока: чем украшены и как выглядят

Новогодние елки стоят уже почти во всех городах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год уже совсем близко. Жители всех городов Дальнего Востока любуются главными елками, гуляют на украшенных площадях и, как могут, создают праздничное настроение. Но ведь наверняка многим любопытно – а как же у соседей? «Комсомольская правда – Владивосток» совместно с редакциями издания из других столиц ДФО собрала основную информацию о главных красавицах и теперь предлагает читателям посмотреть, что же там, в других регионах.

Чья же елка выше? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

АНАДЫРЬ: 10 METPOB

В столице Чукотки для елочки закупили новые искусственные ветки и гирлянду. Металлический каркас зеленого символа года остался прежним. Новогоднее дерево высотой десять метров простоит на главной площади Анадыря примерно до 17 января.

Анадырь. Фото: администрация Анадыря.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ: 18 METPOB

В центре краевой столицы Камчатки стоит новая искусственная елка около 18 метров в высоту. В конкурсе на поставку победил предприниматель Межевов А.Ю., который поставил символ праздника почти за два миллиона.

Петропавловск-Камчатский. Фото: Правительство Камчатского края

БЛАГОВЕЩЕНСК: 20 METPOB

На площади Ленина в Благовещенске устанавливают новую альпийскую 20-метровую ель. Ее украсят праздничные шары диаметром 20 сантиметров, в хвою вплетут светодиодные гирлянды. Старое дерево, которое украшало площадь предыдущие 15 лет, перенесут в парк Дружбы.

Вместе с альпийской елью на площади также смонтируют светящийся шатер на восемь секций, который будет крепиться к опорам в виде арок.

Благовещенск. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

ХАБАРОВСК: 23 METPA

В парке «Динамо» Хабаровска на главной аллее уже нарядили главный новогодний символ. Высота ели – 23 метра. В этом году ее украсили 110 блестящими шарами и 70 светодиодными гирляндами. Вдоль аллеи установили ледяные плиты, из которых к Новому году вы- режут невероятной красоты скульптуры.

Хабаровск. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

ЮЖНО-САХАЛИНСК: 28 METPOB

Главная елка Сахалинской области во второй раз зажигает свои огни возле здания правительства. В прошлом году искусственный атрибут Нового года высотой 28 и диаметром 15,5 метра приобрели за 15 миллионов рублей. На елке нет игрушек, зато ее украшают 70 тысяч светодиодов. Отметим, что торжественного открытия елок на территории региона не было из-за коронавирусных ограничений.

Южно-Сахалинск. Фото: Герман ВОЛКОВ

ВЛАДИВОСТОК: 28 METPOB

Главная елка столицы Приморья на центральной площади украшена разноцветными шарами, гирляндами, светодиодными ромбами и полусферами. В этом году жители города радуются и благодарят власти, что обошлось без ‹ковровых» украшений. 28-метровая красавица стоила городу почти три миллиона.

Владивосток. Фото: Екатерина ТИХАЯ

А если вы задаетесь вопросом, как же выбрать живую елку домой, то рекомендуем наш подкаст: в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» побывала кандидат биологических наук и сотрудник института ботанического сада ДВО РАН Ирина Крестова. Она рассказала о лайфхаках при покупке и различиях одного хвойного дерева от другого.

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