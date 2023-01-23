В Приморье мужчина забил товарища до смерти кирпичом и «розочкой» из бутылки

Он может провести в колонии от 6 до 15 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье завершили расследование уголовного дела по факту умышленного убийства (часть 1, статья 105 УК РФ). Обвиняется в преступлении 20-летний житель Дальнереченска. Сотрудники СУ СК России по Приморскому краю сообщили, что пьяный нарушитель забил до смерти приятеля кирпичом и разбитой бутылкой. Теперь разбираться со злоумышленником будут в суде. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый находился на территории гаражного кооператива на улице Победы в Дальнереченске, как вдруг между ним и его знакомым произошел конфликт. Во время ссоры злоумышленник кинул кирпич в голову приятеля, а после с силой ударил его о кирпичную стену. На этом нарушитель не остановился и нанес товарищу несколько ударов осколком стекла разбитой бутылки в область шеи. От полученных трав потерпевший скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Приморцу может грозить лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ПО ТЕМЕ:

Житель Приморья проведет шесть лет в колонии строгого режима за убийство

Во время конфликта мужчина ударил знакомого ножом (подробнее)

Во Владивостоке мужчина зарезал друга из-за нежданных гостей

Подозреваемого задержали всего спустя сутки (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.