Многодетный депутат из Приморья отправился в зону СВО добровольцем

Народный избранник намерен вернуться домой с победой. Фото: личная страница депутата в социальной сети

Многодетный приморский депутат отправится в зону проведения СВО добровольцем. Он прошел необходимую подготовку и утром 23 января явился в военный комиссариат, чтобы отправиться на службу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Депутат Думы ЗАТО Фокино восьмого созыва Сергей Гонтарь рассказал, что едет на спецоперацию исключительно из чувства долга. Он призвал приморцев не бояться и делать правильный выбор. По его словам, страх есть, но больше всего он боится за своих близких, которые могут остаться без члена семьи – у мужчины шестеро детей.

При этом Сергей признался, что собирался пойти добровольцем на Украину еще раньше, но у него не получилось. Спустя время, когда возможность появилась, он без задней мысли явился в военкомат.

Народный избранник намерен вернуться домой с победой. Дети и жена будут ждать ответственного семьянина. В молодости Сергей служил в армии и после – работал с братом в Дунае, где открыл детское кафе в поселке. На посту депутата он работал над улучшением благосостояния родного населенного пункта, поддержкой семей с детьми и повышением качества медобслуживания. В парламенте Гонтарь представляет «Единую Россию».

Напомним, ранее «КП» писала, что в зону СВО также отправился мобилизованный депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин. С ноября 2022 года народный избранник находится в зоне боевых действий. Ранее приморец проходил обучение в 155-й отдельной бригаде морской пехоты ТОФ.

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