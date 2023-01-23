Победительница олимпийской эстафеты с Камчатки завоевала два «золота» на чемпионате Росгвардии

Участники чемпионата прибыли из разных уголков страны.

Камчатская лыжница, олимпийская чемпионка эстафеты, лейтенант Вероника Степанова победила в соревнованиях национальной гвардии РФ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Чемпионат войск нацгвардии РФ по лыжным гонкам и служебному двоеборью проходил с 17 по 21 января в городе Сыктывкаре Республики Коми. Участники прибыли из разных уголков России: Центрального, Северо-Западного, Уральского, Сибирского, Приволжского, Восточного и Северо-Кавказского округов.

Вероника Степанова дважды одержала победу в чемпионате. В первый день соревнований в масс-старте по лыжным гонкам классическим стилем на дистанции в десять километров она завоевала «золото». В индивидуальной гонке свободным стилем на пять километров с результатом 11 минут 59,6 секунды она также заняла первое место.

Напомним, что Вероника впервые приняла участие в Олимпийских играх, которые проходили в феврале 2022 года в Пекине. В соревнованиях по спринту в свободном стиле ей не хватило несколько секунд, чтобы попасть в финал, но ее упорство помогло женской сборной завоевать «золото».

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