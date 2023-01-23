В Приморье около 200 кубометров дров доставят по поручению губернатора жителям острова Путятина

Предприятия регулярно участвуют в гуманитарных акциях. Фото: Денис Шевченко (министерство лесного и охотничьего хозяйства ПК).

В Приморье жителей острова Путятина до конца отопительного сезона обеспечат дровами по поручению губернатора Олега Кожемяко. Привозят крупные партии из ЗАТО Фокино. Предоставили около 200 кубометров дров участники рынка лесной и лесоперерабатывающей отрасли, сообщили в правительстве края.

Специалисты краевого учреждения «Приморское лесничество» координировали доставку. Первые машины прибыли в поселок Дунай вечером 20 января, а закончился рейс 22 января. В администрации муниципалитета рассказали, что несколько партий дров уже прибыли на остров, а хватит их до конца отопительного сезона.

Несколько партий дров уже привезли на остров. Фото: Денис Шевченко (министерство лесного и охотничьего хозяйства ПК).

Министр лесного и охотничьего хозяйства Приморья Константин Степанов поблагодарил предприятия, которые оперативно отреагировали на ситуацию:

– Предприятия отрасли традиционно проявляют высокую социальную ответственность. Техника арендаторов лесного фонда участвует в ликвидации последствия ЧС, борется с лесными пожарами, сами предприятия регулярно участвуют в различных гуманитарных акциях.

Напомним, «Комсомолка» писала, что жители острова Путятина жаловались на отсутствие транспортного сообщения и даже записывали видеоообращение к президенту РФ.

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