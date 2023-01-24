Приморская бабушка, спасая внука от колонии, отдала аферистам 600 тысяч рублей

Пенсионерка за день нашла огромную сумму. Фото: Даниил ОПАРИН

Развод, как в кино, провернули приморские мошенники. Они требовали с бабушки один миллион рублей, чтобы ее внук не оказался за «решеткой». Денег таких у пенсионерки не было, но она умудрилась найти за один вечер 600 тысяч рублей, а передала их в пакете аферистам 84-летняя сестра женщины. Происходило все в темное время суток на парковке около гостиницы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В УМВД России по Приморскому краю сообщили, что в полицию обратилась 73-летняя жительница Находки, которая лишилась 600 тысяч рублей. В отделении она рассказала, что неизвестный мужчина позвонил ей на мобильный телефон утром и ошарашил новостью о том, что ее внук кого-то избил. Чтобы молодой человек не угодил в колонию, необходимо было привезти один миллион рублей за работу «адвоката». Огромной суммы у бабушки не было, но уже к вечеру она собрала 600 тысяч рублей. Передавать деньги в темное время суток поехала смелая 84-летняя сестра пенсионерки. Она оставила пакет с необходимой суммой на стоянке около гостиницы, а забрала его женщина, скрывавшая лицо капюшоном.

Позже жертва перезвонила внуку, у которого все было в порядке, и осознала, что попалась на удочку аферистов. Сотрудники правопорядка завели уголовное дело по факту мошенничества (часть 3, статья 159 УК РФ). Специалисты устанавливают личности злоумышленников.

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