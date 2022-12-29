От голливудского ограбления до крушения истребителя: самые шокирующие и дерзкие происшествия в Приморье в уходящем 2022 году

Криминальные итоги года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ни для кого не секрет, что к концу года принято подводить итоги. Мы предлагаем вместе с «Комсомольской правдой – Владивосток» оглянуться назад и вспомнить, какой отпечаток оставил 2022 год в мире криминала. О самых громких и вопиющих происшествиях – в материале «Комсомолки».

Тело под мостом

В январе жителей Приморья всколыхнула новость – под мостом в районе Тернея обнаружено тело 21-летней девушки. Чуть позже стало известно, что погибла она под колесами автомобиля, а сама авария произошла даже не в районе мостового перехода. Водитель сбил пешехода и решил скрыть следы преступления: погрузил тело в машину, вывез за черту населенного пункта и выбросил под мост. Тогда же следователи завели уголовное дело. Как оказалось, к страшным событиям причастным оказался и 16-летний парень, который в момент аварии находился в салоне авто. Полиция разбиралась, кто же все-таки находился за рулем и виноват в ДТП.

Местные жители попытались сами вычислить водителя. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Цирк уехал, клоуны остались

Вопиющий случай в первый месяц 2022 года произошел в Дальнереченске. Там долгое время существовал так называемый цирковой кружок. Не зря мы пишем, что кружок именно существовал: единственного руководителя задержали по подозрению в домогательствах к детям. Одна из бывших воспитанниц рассказала «Комсомолке» все, о чем молчала девять лет. Кстати, несколькими днями ранее в поле зрения органов попал мужчина из Партизанска. На детского тренера по борьбе тоже завели уголовное дело, его подозревают в домогательстве к детям.

«Не помним прошлую ночь»

Именно так ответили родители двухмесячной малышки, которую нашли мертвой в детской кроватке. Вы только представьте, как эта новость шокировала общественность, и какие комментарии оставляли приморцы под публикацией новости в социальных сетях. Поверить в то, что горе-родители не причастны, не смог никто. В прокуратуре тогда рассказали, что в это время у пары было застолье, и с алкоголем они серьезно переборщили, а потому «не владеют ситуацией о причинах и обстоятельствах произошедшего». У семьи есть еще один ребенок, тоже дочь, и ее накануне к себе забрала бабушка.

Точка в леденящем душу деле

В марте 2022 года Ленинский районный суд Владивостока спустя год поставил жирную точку в нашумевшей трагической истории пожара в многоэтажке на Нейбута в марте 2021 года. 22-летнего юношу признал виновным в причинении смерти по неосторожности. Речь идет о страшном возгорании, когда задохнулись двое детей 4 и 7 лет. Их пытались спасти медики, но безрезультатно.

Розы у квартиры погибших детей. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

И снова дети

По-настоящему страшная ситуация произошла с юной жительницей Находки. Как уверяет сама школьница, она подвергалась сексуальному насилию со стороны сразу трех одноклассников. Юнцы включали видео, непредназначенные для детских глаз, и повторяли с девочкой увиденное. По словам мамы пострадавшей, это происходило неоднократно. А началось все в сентябре, на тот момент девочке было всего 11 лет.

Взрыв

В Приморском крае при взрыве погиб молодой человек. Местная прокуратура организовала проверку по факту ЧП, произошедшего в Уссурийске. Выяснилось, что трое парней принесли в пункт приема лома на Новоникольском шоссе металл. Во время разгрузки неизвестный пока предмет сдетонировал и взорвался. Как итог – один из трех приморцев, 29-летний парень, скончался от полученных травм на месте. Его товарищи получили повреждения различной степени тяжести.

Хриплый маньяк

Вечером Виктория (здесь и далее имя изменено) отправлялась домой через парк на территории ВГУЭСа, как вдруг в ее ногу вцепилась чья-то рука, и ее потащили в кусты. Кто это был, девушка не смогла разглядеть в сумерках, да и не до этого было. Нападавший лежал в зарослях на траве и не собирался ослаблять хватку, пока Вика не ударила его свободной ногой и танцевальными туфлями, которые держала в руках.

Последнее лето

Утонувшего ребенка полицейские Арсеньева нашли в реке Дачная в среду, 29 июня. Мальчику было всего 13 лет, когда он погиб. Перед этим в социальных сетях появилась информация о пропаже ребенка. Там же редакция узнала, что на глазах одной местной жительницы некий человек, помахав рукой, спрыгнул с моста на улице Калининской. Девушка рассказала, что не увидела, как он выплыл на берег.

Тот самый злополучный мост. Фото: Соцсети

Кровавое ДТП

Жесткая авария в Михайловском районе закончилась двумя смертями. Как рассказали в приморском УМВД, на автодороге «Обход города Уссурийска» 78-летний водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу, после чего в автомобиль врезалась фура. КамАЗ впечатался в легковушку так сильно, что чуть не разорвал ее. Пожилого шофера Mazda Demio сопровождала 56-летняя женщина. Они оба скончались от полученных травм.

Пожилого шофера Mazda Demio сопровождала 56-летняя женщина. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Опасные игры

Подростки в Приморье попали под поезд, одна школьница погибла. Трагедия произошла во Владивостоке. Пугающие кадры появились в сети: девушка в слезах по телефону рассказывает о том, что случилось. Ее платье в крови, а руки и ноги дрожали. Оказалось, несколько детей, прогуливающихся на железнодорожных путях, стали жертвами несущейся пригородной электрички.

Где моя тысяча рублей, чудовище?

В Приморье подросток напал на беззащитную женщину из-за «голодной матери». Школьники вломились в чужую квартиру, напали на пострадавшую и требовали деньги. Все свои отвратительные действия парни сняли на видео.

Приговор по «расчлененке»

Громкое уголовное дело получилось логическое завершение. Фокинский городской суд приговорил фигуранта к лишению свободы на 9 лет 7 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Ограничение свободы будет действовать еще год после окончания срока. Речь идет о страшной истории, произошедшей в маленьком городе. Супруг учительницы математики забил женщину до смерти в бытовой ссоре. Конфликты не стихали, поэтому дело помогли раскрыть соседи: начали переживать, что тихо. Шок жильцов, когда правда вскрылась, не описать словами.

Ногу женщины обнаружили в мусорке в Фокино. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ночевка в лесу

В начале июля в Приморье пропала пятилетняя девочка. Малышка вышла из дома в селе Новосысоевка, но к вечеру так и не вернулась. Родные забили тревогу, мама ребенка заподозрила в его исчезновении знакомого семьи. 49-летний мужчина накануне гостил у них дома. Но почему такие страшные мысли пришли в голову к матери Кристины? Оказалось, что их друг когда-то отбывал срок за педофилию. К поискам малышки подключили все возможные силы.

На фото найденная девочка на руках у начальника МО МВД России «Арсеньевский» Константина Дулова. Фото: УМВД России по Приморскому краю

«10 миллионов, или мы всех убьем»

Неизвестная семья угрожала взорвать половину Владивостока. Некое семейство Городеевых заявило, что братья Павел и Георгий заминировали все торговые центры приморской столицы, автовокзал, Золотой мост, ж/д станции и Мыс Чуркин. Аферисты требовали очень крупную сумму.

– Если вы хотите, чтобы все остались здоровыми и невредимыми, переведите нам 10 миллионов рублей. Или мы всех убьем. Пишите, куда хотите. Мы скажем, куда переводить деньги, – говорилось в письме.

Голливудское ограбление в Приморье

От 12 миллионов рублей осталась только дырка в полу. Звучит как анекдот, но это – суровая реальность 2022 года. В августе неизвестные виртуозно ограбили банк в Лесозаводске. Преступники проникли в подвал дома, вычислили точное место, над которым располагается касса с сейфом, и продолбили в бетонном полотке (а для банка – полу) дыру. Что самое интересное, до сих пор виновные в дерзком преступлении не наказаны – идет следствие, в ходе которого выясняются интересные подробности.

Осталась просто дыра.

Украл сына и увез

В октябре в Приморье наконец-то завершились поиски пропавших отца и сына Руслана и Станислава Н. из Уссурийска. 23 июля мама мальчика забила тревогу, когда ее бывший супруг перестал выходить на связь и не соизволил сказать, куда он увез ребенка. О том, где все это время скрывался приморец с мальчиком, и что известно на данный момент мы рассказали на страничках сайта «КП-Владивосток».

Маньяк из Рудного

В ноябре Приморье взорвала очередная чудовищная новость – экс-полицейский устроил кладбище на собственном дворе. Правоохранители нашли останки трех сгоревших трупов у него на участке. Один принадлежит 46-летней женщине, которую с ним связывала любовь. Второй – 40-летнему племяннику. По слухам, именно он заподозрил дядю в убийстве собственной жены. Когда обуглившиеся кости нашли под свежим слоем земли, мужчина решил уйти от правосудия весьма радикальными методами, но у врачей была надежда его спасти.

Точка в уголовном деле

В страшной трагедии двухлетней давности только к концу 2022 года поставили точку. Водителю самосвала, который сбил маленькую девочку в районе пляжа в Фокино, вынесли приговор. Какое наказание понесет житель города Фокино – читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Живодерки

По социальным сетям Приморья пронеслись шокирующие снимки девушки, держащей в руках мертвое животное. На барышне надеты резиновые перчатки, в одной из них лежит нож. Рядом с ней расположился черный пакет, где могло бы оказаться тело кота. Через некоторое время сотрудники МВД заинтересовались изображениями. История с живодерками из Владивостока в одночасье стала резонансной. Сотни людей писали гневные комментарии с призывами наказать «убийц», попутно выясняя, что это за личности, где живут и учатся. Местные даже объединялись в команды, скандируя «Самосуд», чтобы устроить школьницам суд Линча

Полицейские начали проверку по факту публикации. Фото: Соцсети

Жизнь после

Как живет девушка из Арсеньева, которую вместе с родителями четыре года назад похитили и держали в заточении? Эта история длилась с 2018 года, и сейчас корреспондентам удалось узнать, что с девушкой, чьи родители погибли в страшных муках. «Комсомолка» восстановила всю хронологию событий в материале.

Ночевала в подъезде

О скандальной истории, всколыхнувшей общественность Приморья, стало известно в воскресенье, 13 ноября. 10-летняя Вера якобы убежала от пьющих родителей в Дунае, предпочтя провести ночь в подъезде на двух ковриках, нежели с семьей. Оказалось, маму и папу беглянки соседи обвинили преждевременно. В истории все запутаннее, чем рассказали в социальных сетях. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказала детали череды случайностей.

Два коврика, на которых якобы спала 10-летняя. Фото: Соцсети

Прекращено в связи со смертью обвиняемой

Расследование резонансного убийства, которое вот уже полтора года не дает покоя жителям Приморского края, завершено. Если быть точными, то просто прекращено по причине смерти главной фигурантки. Речь идет о двух пятилетних детях и их отце. В апреле 2021 года мать семейства жестоко расправилась с двойняшками, а после и со своим мужем.

Жительницу Владивосток подозревали в убийстве собственных детей. Фото: личная страничка женщины в соцсетях. Фото: Соцсети

Останки путешественника-одиночки

Останки предположительно мужчины обнаружили в районе горы в Приморском крае. Об этом сообщило волонтерское движение «ПримПоиск». Полиция обратилась к местным гражданам с просьбой помочь установить личность погибшего. Чуть позже следователи объявили: личность установлена – это действительно тот самый человек, который некоторое время назад пропал без вести, путешествуя в одиночку. Путешественнику-одиночке было 25 лет, когда он в 20 числах отправился на гору Туманная в Анисимовке и бесследно исчез.

Недетские игры

В декабре очередная новость, «героями» которой стали дети, снова ошарашила приморцев. 15-летнего школьника, который надругался над маленькой девочкой, заключили под стражу – такое решение вынес суд. Следком завел уголовное дело по факту произошедшего, к делу подключился и детский омбудсмен. Подробности в материале «КП-Владивосток».

Zuma

Пожалуй, одно из самых «трагических» событий уходящего года – пожар во всемирно известном ресторане Zuma во Владивостоке. Огонь полностью уничтожил популярное заведение, слова соболезнования прилетели в дальневосточную столицу с разных уголков России. Руководство Zuma прокомментировало масштабный пожар в ресторане во Владивостоке, сказав, что они лишились дома. Последствия масштабного пожара в паназиатском ресторане Zuma во Владивостоке в декабре 2022 года – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Истребитель МиГ-31

Еще одно резонансное событие для Приморья – крушение истребителя МиГ-31. Экипажу удалось катапультироваться. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что судно врезалось в сопку недалеко от трассы. По предварительным данным, самолет загорелся прямо в воздухе. Жилых построек, где упал самолет, нет. Вероятно, самолет совершал маневр в сторону Алексеевки, а затем влетел в сопку.

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