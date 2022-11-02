«Баба, я попала в аварию»: доверчивая пенсионерка из Владивостока стала жертвой мошенников

Мошенники позвонили пожилой женщине на домашний телефон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке задержали курьера мошеннической группы. Как правило, ее участники звонили пожилым людям и говорили, что их близкий попал в ДТП и необходимы деньги. Преступная схема известна многим давно, однако до сих пор работает. За один месяц «работы» мужчина забрал у доверчивых приморцев более 2,5 миллиона рублей, сообщили 2 ноября в УМВД России по Приморскому краю.

Поймать нарушителя удалось благодаря заявлению 73-летней бабушки. Она обратилась в полицию, где рассказала, что из-за обмана лишилась 665 тысяч рублей. По словам пожилой женщины, ей позвонила на домашний телефон «внучка», которая попала в аварию. «Бедная» девушка якобы перенесла операцию, потому что перебегала дорогу на красный свет. Мошенница отметила, что в ДТП пострадала еще одна девочка, лечение которой обойдется в 1,8 миллиона рублей. «Внучка» слезно умоляла не говорить о случившемся ее маме и не класть трубку. После этого в разговор вмешался «адвокат» с требованием написать заявление с просьбой прекратить уголовное дело и отдать все сбережения. Шокированная пенсионерка поверила злоумышленникам и передала через курьера немаленькую сумму.

В ведомстве добавили, что сотрудникам правопорядка удалось поймать жителя Средней Азии. Им оказался 24-летний мужчина, который признался, что забирал у наивных людей деньги и отвозил их «работодателю», забирая себе 10% от нелегальной прибыли. У молодого человека изъяли 609 тысяч рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело из-за мошенничества, совершенного в крупном размере (часть 3, статья 159 УК РФ). Во время следствия удалось выяснить, что парень причастен еще к 11 преступлениям. Общий ущерб от действий курьера за один месяц составил 2 миллиона 755 тысяч рублей. Теперь он заключен под стражу, а главаря банды и его сообщников ищет полиция.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что бабушка из Приморья лишилась квартиры и крупной суммы денег из-за мошенников. Злоумышленники тоже позвонили ей на домашний телефон.

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