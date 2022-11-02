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НовостиВладивосток2 ноября 2022 1:21

«Баба, я попала в аварию»: доверчивая пенсионерка из Владивостока стала жертвой мошенников

Пожилые люди из Приморья все чаще попадаются на удочку преступников
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Мошенники позвонили пожилой женщине на домашний телефон.

Мошенники позвонили пожилой женщине на домашний телефон.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке задержали курьера мошеннической группы. Как правило, ее участники звонили пожилым людям и говорили, что их близкий попал в ДТП и необходимы деньги. Преступная схема известна многим давно, однако до сих пор работает. За один месяц «работы» мужчина забрал у доверчивых приморцев более 2,5 миллиона рублей, сообщили 2 ноября в УМВД России по Приморскому краю.

Поймать нарушителя удалось благодаря заявлению 73-летней бабушки. Она обратилась в полицию, где рассказала, что из-за обмана лишилась 665 тысяч рублей. По словам пожилой женщины, ей позвонила на домашний телефон «внучка», которая попала в аварию. «Бедная» девушка якобы перенесла операцию, потому что перебегала дорогу на красный свет. Мошенница отметила, что в ДТП пострадала еще одна девочка, лечение которой обойдется в 1,8 миллиона рублей. «Внучка» слезно умоляла не говорить о случившемся ее маме и не класть трубку. После этого в разговор вмешался «адвокат» с требованием написать заявление с просьбой прекратить уголовное дело и отдать все сбережения. Шокированная пенсионерка поверила злоумышленникам и передала через курьера немаленькую сумму.

В ведомстве добавили, что сотрудникам правопорядка удалось поймать жителя Средней Азии. Им оказался 24-летний мужчина, который признался, что забирал у наивных людей деньги и отвозил их «работодателю», забирая себе 10% от нелегальной прибыли. У молодого человека изъяли 609 тысяч рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело из-за мошенничества, совершенного в крупном размере (часть 3, статья 159 УК РФ). Во время следствия удалось выяснить, что парень причастен еще к 11 преступлениям. Общий ущерб от действий курьера за один месяц составил 2 миллиона 755 тысяч рублей. Теперь он заключен под стражу, а главаря банды и его сообщников ищет полиция.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что бабушка из Приморья лишилась квартиры и крупной суммы денег из-за мошенников. Злоумышленники тоже позвонили ей на домашний телефон.

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