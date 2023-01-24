В Приморье в горящем частном доме погиб мужчина

Огонь уничтожил 42 квадратных метра жилого здания. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Минувшей ночью в Партизанском районе произошел пожар, из-за которого погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по краю.

Как поделились представители ведомства, тревожный звонок о пожаре поступил в 22:15. Спасателям сообщили, что в селе Ястребовка горит частный дом. Когда пожарные прибыли к зданию, огонь полностью охватил его, также обвалилась кровля.

Во время тушения пламени спасатели нашли погибшего мужчину, его личность пока неизвестна. Пожар уничтожил 42 квадратных метра дома. Что стало причиной возгорания выясняют дознаватели МЧС России и региональный следственный комитет.

Тушили пламя пять человек с помощью двух машин.

Напомним, что на днях в Артеме разгорелся мощный пожар, площадь которого составила тысячу квадратных метров. Причина возгорания на складе алкоголя неизвестна, но эксперты предполагают, что оно могло произойти из-за курения в здании.

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