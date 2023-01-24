Принимают решение родители школьников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В школах Владивостока ввели свободное посещение, которое из-за сильнейших морозов продлится до 26 января. Режим повышенной готовности также продлен на территории города из-за аномальных температур. Кроме того, в столице Приморья подготовлены специальные пункты обогрева, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Стихия в Приморье внесла свои коррективы в расписание обучения детей. Свободное посещение в школах Владивостока ввели с 23 по 26 января. Пропуск занятий в эти дни прогулом считаться не будет, а принимать решение о необходимости посещения школы ребенком будут родители. Кроме того, из-за аномальных холодов режим повышенной готовности продолжает действовать в городе до 9:00 утра 26 января. Он предусматривает круглосуточную работу всех служб жизнеобеспечения. Во Владивостоке также работает 51 пункт обогрева. Вместительность каждого из них от 50 до 150 человек. При возникновении опасных ситуаций следует сообщать в ЕДДС по телефону 2222-333.

Напомним, «Комсомолка» писала, что 24 января в приморской столице зафиксирован новый температурный рекорд -27,6°C. Предыдущий минимум был зафиксирован в 1922 году и составлял -25,9°C.

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